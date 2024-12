Spruzzano spray al peperoncino sull’autobus e scappano

Un bimbo di un anno e una ventenne soccorsi e trasportati in codice verde all’ospedale per gli accertamenti del caso. È l’esito della bravata consumata intorno alle 21, da un gruppetto di ragazzini che viaggiava su un autobus di linea. All’altezza di via dei Mille, a Brescia, uno di essi ha spruzzato all’interno del mezzo dello spray al peperoncino per poi darsi alla fuga insieme agli altri coetanei.

Tra i passeggeri – sconcertati per l’accaduto – c’era anche una famiglia di origini straniere. Due dei suoi componenti, un bimbo di solo un anno e una ragazza di 20, sono rimasti lievemente intossicati. Soccorsi sul posto, sono poi stati trasportati in ambulanza in codice verde.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Brescia. Le indagini si estenderanno anche su un secondo episodio del tutto simile registrato intorno alle 23 in via Triumplina. Sempre all’interno di un autobus di linea qualcuno ha spruzzato lo spray urticante. In questo secondo episodio sarebbero sei le persone che hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola.