Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Spruzzano spray al peperoncino sul bus di linea: 15 persone intossicate

Roberto Manieri
In molti si sono dileguati all’apertura delle porte del mezzo, quindi a essere curati sono stati solo in tre: l’episodio vicino alla stazione di Brescia
  • Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica
    Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica
    Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica
    Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica
    Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica
    Spray al peperoncino su un bus in piazzale Repubblica - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Hanno spruzzato il contenuto di una bomboletta di spray al peperoncino a bordo di un bus di linea, col risultato di intossicare 15 persone tra i viaggiatori. Quando poi l’autista ha accostato il mezzo in piazza Repubblica, in città, e ha aperto in sicurezza le porte per far prendere aria alle persone, in molti sono scesi e si sono dileguati nella pioggia che in quel momento cadeva copiosa.

È quanto è accaduto stasera alle 17 con il risultato che quando sono giunti i soccorsi con un’automedica del 118 e un’ambulanza, ad ottenere le cure dei sanitari sono rimasti solo in tre, due donne e l’autista del mezzo pesante. Sul posto per gli accertamenti una pattuglia dei carabinieri di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
spray al peperoncinoIntossicazione
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario