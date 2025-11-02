Spruzzano spray al peperoncino sul bus di linea: 15 persone intossicate

Hanno spruzzato il contenuto di una bomboletta di spray al peperoncino a bordo di un bus di linea, col risultato di intossicare 15 persone tra i viaggiatori. Quando poi l’autista ha accostato il mezzo in piazza Repubblica, in città, e ha aperto in sicurezza le porte per far prendere aria alle persone, in molti sono scesi e si sono dileguati nella pioggia che in quel momento cadeva copiosa.

È quanto è accaduto stasera alle 17 con il risultato che quando sono giunti i soccorsi con un’automedica del 118 e un’ambulanza, ad ottenere le cure dei sanitari sono rimasti solo in tre, due donne e l’autista del mezzo pesante. Sul posto per gli accertamenti una pattuglia dei carabinieri di Brescia.