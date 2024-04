Spray al peperoncino per la rapina, tre ragazzi arrestati per l’aggressione in Stazione

Ancora una rapina nella zona della stazione e un'altra volta i protagonisti in negativo sono dei minorenni. I carabinieri del radiomobile di Brescia infatti hanno arrestato in flagranza tre ragazzi, un 16enne, un 17enne e un 23enne, tutti di origine tunisina, che poco prima nel sottopassaggio della stazione avevano rapinato lo smartphone ad un 31enne.

I tre hanno fermato l'uomo con la scusa di chiedergli un’informazione e mentre parlava gli hanno spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e gli hanno strappato di mano il telefono prima di fuggire. La vittima però non si è data per vinta, con il secondo telefono che aveva ha chiamato il 112 e si è messa all'inseguimento dei rapinatori agguantandone due e ingaggiando con loro una colluttazione. Quando la pattuglia è arrivata ha bloccato i due rapinatori e, raccolta la descrizione del terzo, lo ha rintracciato poco distante. Tutti hanno già precedenti per episodi analoghi.