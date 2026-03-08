Sportello lavoro, Castegnato in campo per l’occupazione

Nell’ottica di un’attenzione crescente verso il territorio e la cittadinanza, l’Amministrazione comunale di Castegnato, attraverso l’Ufficio Suap/Commercio ha dato il via al servizio «Sportello lavoro» che si propone di offrire alle attività produttive e commerciali locali una vetrina gratuita e diretta per pubblicizzare le proprie ricerche del personale, valorizzando le risorse umane locali e snellendo i processi di intermediazione.

L’iniziativa

«Abbiamo pensato a questa iniziativa – sottolinea Pamela Turelli, assessore con delega alle Attività Produttive – come uno strumento idoneo a mettere più facilmente in contatto chi cerca lavoro con le aziende che hanno bisogno di personale e viceversa; quale “partner” migliore del Comune per realizzare questo?». Il servizio è finalizzato a raccogliere e pubblicare le offerte di lavoro provenienti dalle aziende e dagli esercizi commerciali locali, offrendo ai cittadini uno strumento semplice e aggiornato per consultare le opportunità disponibili. I cittadini alla ricerca di un’occupazione potranno consultare periodicamente la pagina dedicata accedendo al sito istituzionale, nella sezione «Servizi», selezionando la voce «Vita Lavorativa», oppure collegandosi direttamente tramite l’apposito link.

Le imprese e gli esercizi commerciali interessati a pubblicare un’offerta di lavoro potranno accedere alla medesima pagina, dove sono disponibili il regolamento del servizio e la scheda da compilare per l’inserimento dell’annuncio. «Valorizzare il rapporto dell’amministrazione comunale con le imprese del territorio – afferma il sindaco Patrizia Turelli – è un obiettivo che ci siamo posti sin dalla campagna elettorale ed i riscontri che abbiamo sono molto buoni. Crediamo fermamente in una cooperazione finalizzata alla soddisfazione delle esigenze di tutti, anche a supporto dello sviluppo occupazionale e della crescita economica del territorio». Per dare ancora maggiore risalto alle posizioni disponibili ed agevolare tutti nella consultazione delle stesse, le offerte delle aziende saranno consultabili anche fisicamente in un apposito albo posto nel corridoio d’ingresso del comune.