Sport, shopping, cultura e cucina: Il Garda è pronto per le feste

Il Garda si è messo il vestito delle feste. Altro che letargo invernale, il lago è più sveglio che mai. Ovunque luminarie, colori, suoni e profumi, eventi e iniziative. È ancora Natale e lungo la riviera del più grande lago italiano non si contano le occasioni per vivere le atmosfere magiche del periodo dell’Avvento, per rinsaldare il senso di appartenenza ad una comunità attorno ai valori della più importante festa cristiana, che diventa anche occasione di socialità e condivisione.

I centri storici

I centri storici sono addobbati a festa, le luci di Natale illuminano le vie, nelle piazze si pattina sul ghiaccio mentre dai mercatini tipici si diffonde il suono delle musiche natalizie assieme al profumo dei dolci alla cannella. E poi concerti, auguri in musica, mostre, mercatini ed eventi per tutti i gusti che richiamano nelle strade la gente del posto, ma che sono anche funzionali ad un turismo invernale che negli ultimi anni dà segnali di crescita. Non mancano gli hotel che hanno riaperto i battenti per le feste, registrando incoraggianti segnali in termini di presenze.

Ospitalità

Si tratta soprattutto di strutture ampie e organizzate, che possono offrire servizi wellness, zona spa e piscine coperte. Una recente indagine dell’Università Cattolica di Brescia ha evidenziato come il 77% della clientela estiva si è resa disponibile a tornare sul Garda in inverno. Si tratta di turisti soprattutto italiani, alla quale si aggiungono gli immancabili affezionati ospiti nord Europei, tedeschi soprattutto, ormai una presenza fissa per tutto l’anno.

Per il lago è una sorta di ritorno al passato, ai tempi degli albori dell’industria gardesana del forestiero, che nacque come fenomeno prettamente invernale sul finir dell’Ottocento, quando gli aristocratici del Centro e Nord Europa giungevano qui per svernare, fuggendo dalle temperature rigide delle terre d’Oltralpe. Oggi come allora, la riviera non lesina gli sforzi per l’intrattenimento dell’ospite. Ma non sono solo gli eventi ad attrarre turisti e visitatori. Gli interessi sono tanti.

Shopping

Innumerevoli sono le possibilità di shopping in eleganti negozi o in botteghe caratteristiche, dove troverete l’idea giusta per i regali da mettere sotto l’albero. Straordinaria e variegata l’offerta enogastronomica, che strizza l’occhio ai visitatori gourmet, con proposte che vanno dai ristoranti stellati alle trattorie tipiche. Anche chi ama la vacanza sportiva non avrà che l’imbarazzo della scelta.

Il lago è un’enorme palestra a cielo aperto, dove tutto l’anno, anche in inverno, è possibile praticare diverse attività, dalla mountain bike al trekking. E basta addentrarsi di pochi km nell’entroterra per divertirsi con lo scialpinismo o le escursioni con le ciaspole. Per gli irriducibili del divertimento ci sono le feste di capodanno in piazza, per brindare in compagnia tra musica e fuochi artificiali.

Poi ci sono le terme, i centri benessere, musei, collezioni d’arte e molto altro, in un territorio che regala sempre momenti indimenticabili.