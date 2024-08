Spiraglio Ius scholae: a Brescia oltre 33.360 studenti nel limbo

La proposta di Forza Italia sul tavolo a Roma punta a concedere la cittadinanza agli alunni che hanno concluso due cicli scolastici. Attualmente in Italia è in vigore lo Ius sanguinis

Sogni come i tuoi coetanei, ma poi ti trovi a pianificare percorsi di vita che non puoi intraprendere. O, almeno, non con facilità. Perché per partecipare alla tanto sognata gita scolastica fuori dai confini italiani la burocrazia diventa un groviglio troppo arzigogolato per i genitori che lavorano e che, in alcuni casi, non masticano perfettamente l’italiano. Perché hai compiuto finalmente 18 anni, ma ne devi aspettare altri tre, quattro o sette prima di ottenere la cittadinanza e allora per l’