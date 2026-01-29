Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Spaventoso incidente a Ghedi: quattro persone coinvolte

Lo schianto frontale è avvenuto in via Sabotino. I feriti trasferiti in codice giallo in ospedale
  • Ghedi, le due auto incidentate
    Ghedi, le due auto incidentate - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Spaventoso incidente a Ghedi una manciata di minuti prima delle 20. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Sabotino. I quattro occupanti delle vetture sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni sembrano non destare preoccupazione.

Toccherà ai Carabinieri di Verolanuova stabilire le cause che hanno provocato l’incidente. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118, anche una squadra di Vigili del fuoco. 

Argomenti
incidenteincidente stradaleGhedi
