Spaventoso incidente a Ghedi: quattro persone coinvolte

Spaventoso incidente a Ghedi una manciata di minuti prima delle 20. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Sabotino. I quattro occupanti delle vetture sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni sembrano non destare preoccupazione.

Toccherà ai Carabinieri di Verolanuova stabilire le cause che hanno provocato l’incidente. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118, anche una squadra di Vigili del fuoco.