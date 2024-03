Spara ai vicini, in casa aveva armi clandestine: arrestato

Ha sparato un colpo di fucile all'insegna di alcuni vicini che stavano potando delle piante. I carabinieri intervenuti sul posto a Nave sabato gli hanno trovato quattro fucili detenuti illegalmente e lo hanno arrestato. L'uomo, un pregiudicato, è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e denunciato per violenza privata, detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione.

Le pattuglie dell’Arma sono intervenute dopo una chiamata al 112 che denunciava il fatto che un uomo aveva sparato dalla propria casa: lì hanno trovato i quattro fucili, oltre a numerose munizioni di vario calibro, tutte illegalmente detenute dall’uomo. Due fucili sono risultati privi di matricole, e pertanto clandestini, ed uno oggetto di furto a Gavardo nel 1992.

In sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, applicando la misura della custodia cautelare in carcere.