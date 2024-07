Spaccio in via Goito, interrogazione del centrodestra sul degrado

Il centrodestra in Consiglio comunale chiede alla Giunta una azione decisa contro il degrado nel parcheggio ad uso pubblico di via Goito e lo fa attraverso un’interrogazione.

«L’amministrazione deve essere in grado di rispondere coi fatti e non solo con le parole alle costanti situazioni di violenza che ormai si manifestano da troppo tempo in città e, in particolare, nell’area del parcheggio di via Goito» e che «questa situazione di disagio sta mettendo in seria difficoltà i residenti dell’immobile confinante con il parcheggio» si legge nella nota.

Sul tema «il consigliere comunale Andreoli aveva depositato un’interrogazione scritta in data 20 maggio 2024» e, scrive l’opposizione, «il sindaco, dopo il deposito della nostra interrogazione scritta, aveva contattato i residenti garantendo un sopralluogo e una soluzione».

Per i 12 consiglieri firmatari invece «quotidianamente nel parcheggio, ad ogni ora, si ritrovano spacciatori, soggetti che abusano di alcool e di stupefacenti e i residenti più volte hanno segnalato la presenza di soggetti che si drogano, attraverso siringhe, lasciando tracce di sangue come immortalato dalle immagini» e lo fanno «nelle tre scale antincendio creando sporcizia e degrado».

I consiglieri chiedono «come l’amministrazione intende affrontare questa situazione, perché il sindaco non abbia mantenuto la parola di approfondire il problema e se sia intenzione dell’amministrazione garantire un maggior pattugliamento dell’Area da parte della Polizia locale».

Il centrodestra poi chiede anche «se sia possibile trasformare il parcheggio ad uso privato e se sia intenzione adottare deterrenti e se si pensi di dare un ordine in termini di mobilità all’area».