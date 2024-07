Spaccio tra Gardone e Sarezzo: quattro arresti

Un bar come base operativa, un appartamento per confezionare le dosi e almeno tre auto per consegnare a domicilio. Tutto azzerato dalla Locale della Valtrompia

Un bar come base operativa, un appartamento per confezionare le dosi e almeno tre auto per consegnare a domicilio. Era così organizzato il gruppo di spacciatori, magrebini tra i 18 e i 32 anni, azzerato dalla Polizia Locale della Valtrompia con una operazione che ha portato a quattro arresti e al sequestro di 1,5 chilogrammi di hashish, 150 grammi di cocaina e sei telefoni cellulari. L'operazione condotta dalla Polizia Locale della Valtrompia - © www.giornaledibrescia.it Da alcune settimane infatti gli agenti avevano avuto notizia di un gruppo che si era imposto sulla piazza di spaccio di Gardone Valtrompia e Sarezzo e con una serie di attività di osservazione e pedinamento avevano individuato quattro soggetti che a rotazione presidiavano un bar della zona e che si muovevano per consegnare le dosi agli acquirenti: tra di loro purtroppo anche alcuni minorenni. Quando la Locale ha individuato la base logistica è scattata la perquisizione e due degli arrestati sono stati trovati al tavolo mentre con bilancino di precisione e ritagli di cellophane confezionavano le dosi. Uno di loro ha provato a scappare con una delle auto per le consegne ma è stato immediatamente bloccato. Per tutti è scattato l'arresto.

