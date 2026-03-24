Spaccio tra ragazzini a Brescia: quattro arresti in un pomeriggio

Quattro arresti in poche ore tra giovanissimi da parte della Polizia Locale cittadina. Tutti per le medesime circostanze: il possesso di droga che si ritiene fosse destinata allo spaccio. In manette sono finiti ragazzi maggiorenni da poco e si ritiene che anche il loro «pacchetto clienti» fosse formato da giovanissimi.

Sulla strada

Tutti gli episodi sono avvenuti lunedì. Nel pomeriggio gli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria hanno fermato un giovane a bordo di un’auto nella zona nord della città: lo avevano visto poco prima nascondere un pacchetto sotto un cassonetto. Si tratta di un 22enne bresciano già arrestato altre quattro volte per questioni legate alle droga. Nel sacchetto, anche questa volta, c’era dello stupefacente: nello specifico 80 grammi di hashish.

Quando poi è stato perquisito addosso gli sono state trovate diverse chiavi: una di queste apriva la porta di un appartamento in zona Ospedale. Subito dopo aver suonato il campanello gli agenti hanno sentito un forte odore di fumo e questo ha giustificato una verifica anche all’interno. I due ragazzi che erano in casa, complessivamente, avevano 750 grammi di hashish già suddivisa in pacchetti da 10 o 20 grammi e oltre 4mila euro in contanti. Per loro, che hanno 24 e 22 anni, è scattato l’arresto. Per tutti e tre questa mattina si è celebrato il processo per direttissima. Quello di 24 anni ha patteggiato una condanna a due anni mentre per gli altri è stato disposto l’obbligo di firma in attesa del processo.

Stazione San Faustino

Nelle stesse ore – durante i controlli delle pattuglie territoriali alla fermata metro San Faustino — un giovane di origini egiziane classe 2007, è stato visto ha cercato di liberarsi di un involucro che aveva addosso provando poi ad allontanarsi. Una mossa che naturalmente ha attirato l’attenzione del personale in divisa che lo ha inseguito e bloccato poco dopo in via Quarto dei Mille. Nel pacchetto c’erano 80 grammi di hashish. Anche lui è stato arrestato e questa mattina nell’udienza per direttissima gli è stato comminato l’obbligo di firma.