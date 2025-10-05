Spaccio al parco, bloccato a Gardone con due panetti di hashish
Non si ferma l'attività di prevenzione dello spaccio di strada dei carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia. Nelle scorse ore in infatti i militari hanno bloccato un 40enne di origini marocchine al parco Rovedolo.
Segnalazione
In quell’area verde infatti sono stati più volte segnalati spacciatori e i carabinieri, durante un sevizio di perlustrazione, quando hanno visto un soggetto che conoscono per via dei suoi precedenti proprio in materia di stupefacenti hanno deciso di controllarlo e perquisirlo. Addosso aveva «due panetti di hashish del peso complessivo di 150gr circa, e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal GIP, che ha emesso misura di divieto di dimora in provincia di Brescia» scrivono i carabinieri.
