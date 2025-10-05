Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Spaccio al parco, bloccato a Gardone con due panetti di hashish

Paolo Bertoli
In manette è finito un 40enne di origini marocchine: aveva anche contanti ritenuti frutto dello spaccio
La droga sequestrata
La droga sequestrata
AA

Non si ferma l'attività di prevenzione dello spaccio di strada dei carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia. Nelle scorse ore in infatti i militari hanno bloccato un 40enne di origini marocchine al parco Rovedolo.

Segnalazione

In quell’area verde infatti sono stati più volte segnalati spacciatori e i carabinieri, durante un sevizio di perlustrazione, quando hanno visto un soggetto che conoscono per via dei suoi precedenti proprio in materia di stupefacenti hanno deciso di controllarlo e perquisirlo. Addosso aveva «due panetti di hashish del peso complessivo di 150gr circa, e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal GIP, che ha emesso misura di divieto di dimora in provincia di Brescia» scrivono i carabinieri. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
spaccioarrestodrogahashishGardone Val Trompia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario