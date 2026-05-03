Spaccio nel centro di Ghedi, in manette un 26enne
Alla vista dei carabinieri ha cercato di fuggire, addosso aveva quasi due etti di hashish oltre a cocaina, spinelli già pronti e denaro
La droga e il denaro sequestrato
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