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Spaccio nel centro di Ghedi, in manette un 26enne

Alla vista dei carabinieri ha cercato di fuggire, addosso aveva quasi due etti di hashish oltre a cocaina, spinelli già pronti e denaro
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

La droga e il denaro sequestrato
La droga e il denaro sequestrato

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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