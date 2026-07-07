Spaccia hashish e cocaina a Chiesanuova: 40enne arrestato

A Brescia la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha arrestato un 40enne bresciano con precedenti penali e di polizia, su segnalazione di due cittadini arrivata tramite l’app «Youpol». Le segnalazioni indicavano spaccio nel quartiere Chiesanuova, così gli investigatori hanno svolto servizi di osservazione e lo hanno fermato mentre rientrava in scooter a casa.
La perquisizione
Durante la perquisizione personale, dell’abitazione e del garage sono stati sequestrati 470 grammi di hashish in cinque panetti, 130 grammi di cocaina in 11 involucri termosaldati, tre bilancini di precisione e materiale per confezionare la droga.
L’uomo è stato portato in Questura, arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito a Canton Mombello. Il questore Paolo Sartori ha applicato nei suoi confronti l’avviso orale di pubblica sicurezza, misura prevista dal Codice antimafia in vista di una possibile sorveglianza speciale.