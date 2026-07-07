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Spaccia hashish e cocaina a Chiesanuova: 40enne arrestato

L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini sull’app «Youpol». Nei confronti dell’uomo il questore ha emesso l’avviso orale di pubblica sicurezza
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La droga sequestrata
La droga sequestrata

A Brescia la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha arrestato un 40enne bresciano con precedenti penali e di polizia, su segnalazione di due cittadini arrivata tramite l’app «Youpol». Le segnalazioni indicavano spaccio nel quartiere Chiesanuova, così gli investigatori hanno svolto servizi di osservazione e lo hanno fermato mentre rientrava in scooter a casa.

La perquisizione

Durante la perquisizione personale, dell’abitazione e del garage sono stati sequestrati 470 grammi di hashish in cinque panetti, 130 grammi di cocaina in 11 involucri termosaldati, tre bilancini di precisione e materiale per confezionare la droga.

L’uomo è stato portato in Questura, arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito a Canton Mombello. Il questore Paolo Sartori ha applicato nei suoi confronti l’avviso orale di pubblica sicurezza, misura prevista dal Codice antimafia in vista di una possibile sorveglianza speciale.

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