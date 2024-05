Spaccio, droga, furti e bivacco: i residenti di via Milazzo ora pensano all’esposto

Siringhe, sangue, sporcizia nei vani scala delle palazzine nella zona di Campo Marte: «Qui ci sono bimbi e anziani, abbiamo paura a uscire, ci insultano»

Siringhe lasciate nei vani scala del condominio di via Milazzo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Sì, le forze dell’ordine le hanno chiamate. E sì, «il Comune conosce la situazione, anche perché abbiamo chiesto di poter posizionare una sbarra davanti al parcheggio e, soprattutto, di chiudere con delle grate in ferro l’accesso alle tre scale antincendio, le stesse che portano ai garage». Solo che la richiesta porta la data di un anno fa e, da allora, «non è cambiato un bel niente, anzi...». Zona Campo Marte, lo zoom inquadra via Milazzo, la stradina che si affaccia da un lato su via Leonardo