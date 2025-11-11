Giornale di Brescia
Spaccio di droga, arrestato un 27enne pluripregiudicato

Roberto Manieri
Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio nazionale una volta che verrà scarcerato
Controlli in stazione a Brescia
AA

La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne gambiano pluripregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti a Brescia.

L'uomo era stato colto in flagranza di reato mentre cedeva droga a un tossicodipendente. La Polizia ha sequestrato ulteriori due confezioni di hashish e una somma di denaro ritenuta provente delle attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione della Procura della Repubblica.

Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio nazionale una volta che verrà scarcerato.

  3. Ricarica la pagina se necessario