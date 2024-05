Spaccio di cocaina a Gardone Valtrompia: tre arresti

Due settimane di osservazioni, pedinamenti, fotografie, filmati e tanti riscontri. La Polizia Locale della Valtrompia ha chiuso nelle scorse ore un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre quattro che formavano un gruppo attivo nello spaccio di cocaina nelle zone sensibili di Gardone Valtrompia: nei pressi dell’Istituto Beretta, della piscina e dell’oratorio. Alcuni degli arrestati si appoggiavano in casa di uno dei complici denunciati e che già in passato era stato coinvolto in vicende legate agli stupefacenti.

Tutto è partito da una serie di segnalazioni raccolte tra le famiglie di Gardone e Sarezzo su una serie di movimenti sospetti nella zona di via Alfieri, via Convento e via San Giovanni Bosco.

Nel corso delle serrate attività di osservazione, gli agenti della Locale hanno individuato tre nordafricani, poi identificati come marocchini rispettivamente di 27, 24 e 21 anni, e ne hanno seguito i movimenti.

Documentando l’attività con foto e video gli agenti li hanno visti incontrare diversi clienti nei vicoli del centro di Gardone e nelle zone attorno al Beretta, alla piscina e all’oratorio ma anche spostarsi spesso verso l’argine del Mella e la pista ciclabile dove avevano nascosto le forniture di stupefacenti.

All’inizio della settimana i tre si sono allontanati da Gardone e, secondo gli agenti, hanno ritirato una fornitura di cocaina da piazzare sul mercato. Quando sono rientrati è scattata l’operazione. Anche con l’appoggio del cane Elsa, unità cinofila antidroga del comando, le perquisizioni hanno permesso di recuperare circa 300 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi e in parte in sasso da tagliare, e circa 2.500 euro in contanti.