Spacciava eroina in metropolitana: arrestato per la terza volta

Usava la metropolitana per spacciare eroina, restando in costante movimento per impedire agli agenti di rintracciarlo. E si appoggiava in un appartamento di un suo cliente insospettabile per confezionare le dosi. La Polizia Locale è riuscita però ad individuarlo e seguirne i movimenti.

La zona di spaccio

È stato nuovamente arrestato, la terza volta dall’estate, il 57enne tunisino che era diventato il punto di riferimento per lo spaccio di eroina nella zona nord della città, in particolare attorno all’ospedale civile e sulla parte nord della linea della metropolitana.

Gli agenti lo hanno visto cedere alcune dosi e poi lo hanno seguito fino ad una palazzina di Mompiano.

L’arresto

Quando hanno fatto irruzione lo hanno trovato al tavolo della cucina con 80 dosi già confezionate e alcuni sassi di sostanza pura pronti per essere suddivisi. Nel complesso la Locale ha recuperato 110 grammi di sostanza.

Lo spacciatore, per via dei suoi numerosi precedenti, dopo l’udienza per direttissima è stato portato in carcere.