Spacciava cocaina, hashish e marijuana: 22enne arrestato

Arrestato a Roè Volciano un pusher di origine albanese di 22 anni. Il giovane è stato sorpreso dagli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia in pattugliamento con abiti civili. Insospettiti dai suoi movimenti, i vigili l’hanno fermato nel pomeriggio di venerdì 27 all’uscita da un bar con indosso, e sul veicolo in uso, cocaina, hashish e marijuana già suddivise in dosi.

Pochi grammi di sostanza stupefacente, che però hanno giustificato la perquisizione del suo domicilio, a Prevalle. Lì, anche con l’aiuto di una unità cinofila fornita dalla Locale cittadina, sono state rinvenute altre 13 confezioni termosaldate contenenti cocaina, hashish per più di 35 grammi e marijuana per quasi 60 grammi. Insieme al materiale per il confezionamento e a due bilancini elettronici, c’erano anche più di 1.700 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Questa mattina il processo per direttissima che ha convalidato l’arresto e condannato il 22enne a 10 mesi di carcere e ad un’ammenda di 1.800 euro. Pena sospesa. Si sospetta che il giovane fosse da qualche tempo molto attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti nella media e bassa Valle Sabbia.

Essendo in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, ha ottenuto invece il nulla osta all’espulsione. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e le sostanze avviate alla distruzione.