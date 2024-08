Spacciatore con l’autista bloccato in strada a Gardone Valtrompia

Un disoccupato come autista. E uno zainetto come deposito dello stupefacente da piazzare nella zona della bassa Valtrompia. Era semplice ma efficace il sistema utilizzato da un 25enne marocchino, clandestino e senza fissa dimora, per smerciare dosi di cocaina e stecche di hashish.

Martedì sera una pattuglia della Polizia Locale della Valtrompia, nel controllare un parcheggio di Gardone dove sono soliti incontrarsi spacciatori e consumatori hanno notato due persone a bordo di una vettura e hanno deciso di controllarle.

Quando si è accorto degli agenti il giovane che era sui sedili posteriori ha cercato di nascondere sotto il sedile uno zainetto ma la mossa non è sfuggita agli uomini in divisa che lo hanno subito recuperato.

All’interno complessivamente c’erano 50 grammi di droga tra stecche di hashish e palline di cocaina ponte per essere spacciata. Per il nordafricano è scattato l’arresto.

Nell’udienza per direttissima di ieri mattina poi ha patteggiato 10 mesi di reclusione con pena sospesa. Ma la sua vicenda con la legge non è ancora chiusa. All’atto del controllo ha fornito false generalità e ora indagato anche per quello.