Sorpreso a spacciare cocaina in centro a Lonato: arrestato

Ieri sera a Lonato i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Desenzano del Garda hanno sorpreso due uomini di origine straniera mentre scambiavano droga e denaro in centro. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di cocaina : lo spacciatore aveva altre dosi addosso, l’acquirente quella appena acquistata.

Le indagini hanno portato all’abitazione dello spacciatore a Manerba, dove i militari hanno sequestrato circa 100 grammi di cocaina, materiale per lo spaccio e 5.000 euro in contanti. L’uomo, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio. Oggi sarà portato nel carcere di Brescia in attesa dell’interrogatorio di convalida davanti al Gip.