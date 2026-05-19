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Sorpreso a spacciare cocaina in centro a Lonato: arrestato

Nella perquisizione a casa dell’uomo, di nazionalità marocchina, i Carabinieri di Desenzano hanno sequestrato circa 100 grammi di droga e 5mila euro in contanti
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Droga e contanti sequestrati dai Carabinieri
Droga e contanti sequestrati dai Carabinieri

Ieri sera a Lonato i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Desenzano del Garda hanno sorpreso due uomini di origine straniera mentre scambiavano droga e denaro in centro. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di cocaina: lo spacciatore aveva altre dosi addosso, l’acquirente quella appena acquistata.

Le indagini hanno portato all’abitazione dello spacciatore a Manerba, dove i militari hanno sequestrato circa 100 grammi di cocaina, materiale per lo spaccio e 5.000 euro in contanti. L’uomo, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio. Oggi sarà portato nel carcere di Brescia in attesa dell’interrogatorio di convalida davanti al Gip.

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