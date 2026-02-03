Trovato con 9 grammi di cocaina: arrestato spacciatore a Ghedi
L’uomo, un 25enne marocchino, era già stato arrestato e condannato per lo stesso reato il 24 gennaio scorso
La droga e i contati sequestrati dai carabinieri
AA
I carabinieri di Ghedi hanno arrestato un 25enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, era in possesso di circa 9 grammi di cocaina e 70 euro in contanti.
È stato sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Brescia in attesa del processo. Era già stato arrestato e condannato per lo stesso reato il 24 gennaio scorso. L’uomo godeva del regime di accoglienza come profugo.
