Trovato con 9 grammi di cocaina: arrestato spacciatore a Ghedi

Roberto Manieri
L’uomo, un 25enne marocchino, era già stato arrestato e condannato per lo stesso reato il 24 gennaio scorso
La droga e i contati sequestrati dai carabinieri
I carabinieri di Ghedi hanno arrestato un 25enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, era in possesso di circa 9 grammi di cocaina e 70 euro in contanti.

È stato sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Brescia in attesa del processo. Era già stato arrestato e condannato per lo stesso reato il 24 gennaio scorso. L’uomo godeva del regime di accoglienza come profugo.

Argomenti
spacciatorecocainaarrestatoGhedi
