Spaccia vicino al Parco Gallo: arrestato 21enne

Venerdì sera gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto nei pressi del Parco Gallo un ventunenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'attività si è svolta nell'ambito di un mirato servizio antidroga nei parchi cittadini attuato con personale in borghese della Squadra Mobile e del Commissariato Carmine.

I poliziotti hanno notato un individuo con atteggiamento sospetto percorrere la zona di via Caleppe, antistante al Parco Gallo, in direzione della vicina scuola dell’infanzia. Al momento di procedere al controllo di polizia, il giovane ha iniziato a correre nel tentativo di far perdere le proprie tracce ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, che hanno rinvenuto nei suoi indumenti due bustine di plastica contenenti circa 50 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

La perquisizione è stata quindi estesa al suo appartamento, dove sono stati trovati un bilancino di precisione riconducibile all’attività di spaccio, un orologio di lusso ed un telefono cellulare. Non essendo in grado di spiegarne la provenienza e giustificarne il possesso, il giovane è stato quindi denunciato anche per ricettazione.

Intensificati i controlli

Le indagini della Questura si sono intensificare nelle ultime settimane nel quartiere e si concentrano tra il parco Gallo e i giardini interni delle residenze di via Don Bosco, dove da qualche tempo stazionano gruppi di giovani maranza, tra i quali girano stupefacenti. In molti casi sono stati osservati movimenti di adulti stranieri di colore che li riforniscono di droga, stupefacenti che poi vengono spacciati al dettaglio nascondendo le singole dosi tra fioriere, siepi e altri luoghi pubblici. Il venditore ritira i soldi dall'acquirente quindi indica il luogo dove chi ha comperato lo stupefacente lo va a ritirare. Nel quartiere residenziale di Bosco Corsica non è infatti così raro vedere di notte persone che, sfruttando la luce dei cellulari, frugano tra siepi e panchine alla ricerca della droga in bustine.