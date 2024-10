Spaccia hashish in un bar del Quartiere Abba: arrestato un 20enne

Appuntamento al bar. Non per un aperitivo, ma per ricevere un panetto di hashish da suddividere e spacciare. Sono state le segnalazioni dei residenti a mettere gli agenti della Polizia Locale di Brescia sulle tracce di un 20enne italiano che si appoggiava ad un bar del Quartiere Abba per distribuire la droga che altri poi avrebbero spacciato al dettaglio. Dopo uno di questi incontri gli agenti sono intervenuti e hanno recuperato 100 grammi di hashish e 5mila euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.

Seguendolo gli agenti hanno poi scoperto che usava le siepi di alcuni parchetti del quartiere per nascondere lo stupefacente che avrebbe dovuto poi cedere. Nella stessa giornata, seguendo un’altra segnalazione, gli agenti sono arrivati ad un appartamento all’ultimo piano di un caseggiato di via Milano dove, a tutte le ore del giorno e della notte, era stato segnalato il via vai di tossicodipendenti e sbandati.

Una volta fatto irruzione gli agenti hanno trovato il pusher, un italiano di 21 anni, e alcuni dei suoi clienti che stavano consumando direttamente in casa l’hashish e la marijuana appena acquistati. In casa sono stati rinvenuti 250 grammi di hashish pronti per essere venduti. Entrambi sono arrestati e per entrambi il provvedimento è stato convalidato nel processo per direttissima.