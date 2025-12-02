Spaccia e prova a scappare in auto: arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato in forza al Commissariato Carmine hanno arrestato un 20enne cittadino albanese residente a Brescia.

Gli agenti, durante un controllo, hanno notato un uomo a bordo di una Ford Fiesta bianca fermarsi vicino a via Cadizzoni, dove poco dopo è stato raggiunto da un altro soggetto che è entrato nell’auto per trattare con il guidatore. I poliziotti hanno bloccato il cliente che stava consegnando alcune banconote al pusher, mentre quest’ultimo aveva poco prima prelevato dal portaoggetti dell’automobile alcune dosi di cocaina.

Contro un palo

All’ordine di spegnere il motore dell’auto, il guidatore ha accelerato cercando di fare inversione di marcia e tentando di investire i poliziotti al fine di guadagnarsi la fuga. L’uomo non è però riuscito a governare il mezzo ed è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione. Gli agenti sono così riusciti a bloccare i due uomini. Il pusher e il veicolo sono stati perquisiti: sono stati trovati involucri di cocaina pronti per essere spacciati, un migliaio di euro suddiviso in banconote di piccolo taglio e un telefono cellulare utilizzato per contattare i clienti.

L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Il questore Sartori, in considerazione di quanto accaduto ha disposto la revoca del Permesso di Soggiorno, in modo da poter poi procedere alla sua espulsione. «Il consumo di stupefacenti nella nostra provincia rappresenta un fenomeno tutt’altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere combattuta a tutti i livelli».