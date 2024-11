Spaccata nella notte al bar dell'oratorio di Erbusco: magro bottino, ma danni ingenti alla struttura situata in piazza Vittorio Veneto nel paese franciacortino.

Ancora non si conoscono gli autori di questo gesto deplorevole, ma è quasi certo che questa notte a entrare in azione non sia stata soltanto una persona, bensì un gruppo. I malintenzionati hanno sfondato la porta del bar e una volta all'interno del locale, punto di riferimento per la comunità soprattutto nei giorni di festa, hanno rubato le monetine dalla scatola della Cri.

La notizia è stata pubblicata sui social, per l'esattezza sulla pagina Facebook della Parrocchia Santa Maria Assunta in Erbusco, questa mattina.