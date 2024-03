Spaccata in un negozio di biciclette a San Zeno, bottino da 100mila euro

Nel mirino dei ladri, che nella notte hanno sfondato la vetrina con un’auto, il negozio Mooveo in via Diaz. Via con bici elettriche, gravel e da corsa

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nel negozio di biciclette Mooveo a San Zeno Naviglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Spaccata nella notte nel negozio di biciclette Mooveo di via Diaz 21 a San Zeno Naviglio. I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 3 usando una Suzuki Jimny come ariete contro le vetrine. Infranto il vetro hanno fatto man bassa di bici elettriche, gravel e da corsa per oltre 100mila euro. Le biciclette rubate sono una quindicina. Sul posto la Scientifica dei carabinieri che hanno raccolto elementi importanti per le indagini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia