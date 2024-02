Spaccata in un bar-tabaccheria in viale Piave: ladri via con sigarette, alcolici e contanti

Spaccata nella notte nel bar tabaccheria «Diamond» di viale Piave, dove due ladri sono entrati in azione prima rompendo a mazzate la vetrata della porta di ingresso che si apre sul parcheggio di via Zendrini,per poi introdursi nei locali e fare razzia di tabacchi, valori bollati, soldi in contanti della cassa, confezioni di caffè e superalcolici.

Il fatto è avvenuto la notte scorsa poco dopo l’una e quaranta: le immagini del sistema di videosorveglianza mostrano due uomini che si avvicinano all’ingresso e rompono a martellate il vetro antisfondamento. Una volta aperta la breccia i due si allontanano e tornano dopo pochi minuti. Allargano quindi il foro nella lastra con altri colpi di mazzetta, quindi fanno scivolare all’interno dei locali un sacco. A quel punto i due si allontanano per verificare che non suoni l’allarme in modalità silenziosa, quindi dopo qualche minuto dalle telecamere interne si vede una figura snella che striscia dal foro della lastra e si cala sul pavimento.

È a quel punto che parte la razzia tra tabacchi e valori: un uomo si sposta rapidamente nel bar tabacchi e riempie il sacco che passa al complice. Quindi torna a prendere confezioni di sigarette e di caffè. Durante l’ingresso nel foro praticato nel vetro il ladro si è tagliato e ha lasciato diverse tracce di sangue sul pavimento e le suppellettili. Sul posto agenti della Questura che hanno anche provveduto ai rilievi e a campionare le tracce ematiche lasciate durante il furto.

Il gesto ha destato molta preoccupazione nel quartiere: «Dopo il centro anche nella prima periferia della città il crimine agisce indisturbato. Questi malviventi si sono permessi di sfondare la porta e di attaccare la nostra attività dopo anni in cui simili fatti non accadevano. Siamo choccati per l’accaduto. Un fatto che ci turba molto al di là dell’entità del furto subito» commenta il proprietario Marco Scotuzzi. Da una prima ricostruzione la refurtiva ammonterebbe a circa 5mila euro. «I due hanno anche rubato due bottiglie di Campari: quasi una beffa al nostro lavoro...» ha concluso Scotuzzi.