Spaccata in gioielleria a Corte Franca: bottino da migliaia di euro

Avrebbero agito in gruppo: sei o sette persone armate di mazzette da muratore, dopo aver gridato alle commesse la fatidica frase «Questa è una rapina», avrebbero infranto i vetri dell’esposizione del negozio «Orofino» del centro commerciale Le Torbiere di Corte Franca.

L’episodio e il bottino

Alle 10 del mattino si è assistito a una scena da Far West: durata pochi minuti, in breve ha messo completamente a soqquadro l’esposizione del negozio. Visibilmente scosse le commesse che si sono trovate loro malgrado calate in una scena di altri tempi.

L’ammontare del bottino non sarebbe ancora stato quantificato: di certo si parla di diverse migliaia di euro. Restano i dubbi e le perplessità per un assalto svolto da un gruppo di persone, come detto sei o sette malviventi, che rappresenta per certi aspetti un modo di agire assolutamente e distante da analoghi fatti avvenuti in altri centri commerciali del bresciano.