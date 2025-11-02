Giornale di Brescia
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Spaccata in farmacia ad Erbusco

Simone Bracchi
I ladri hanno colpito ieri sera. Tentativo di incursione anche a Rovato lungo viale Battisti. Indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari
  • La spaccata notturna alla farmacia di Erbusco
  • La spaccata notturna alla farmacia di Erbusco
  • La spaccata notturna alla farmacia di Erbusco
  • La spaccata notturna alla farmacia di Erbusco
AA

Due spaccate nel cuore della Franciacorta: i ladri ieri sera e questa notte hanno preso di mira la farmacia Franciacorta di Erbusco, in via Provinciale, e la farmacia Tomasoni a Rovato situata lungo viale Cesare Battisti.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Chiari, che stanno cercando di capire se si tratta degli stessi malviventi.

Il primo colpo è stato messo a segno a Erbusco attorno alle 20.30: qui i ladri hanno sfondato la vetrata e sono entrati nel negozio, ma non sono riusciti a rubare il denaro perché il fondo cassa era vuoto. Hanno probabilmente rubato alcuni prodotti, visto che in strada i militari hanno recuperato un medicinale. I gestori hanno messo un pezzo di legno davanti alla vetrata spaccata e la vigilanza ha effettuato le ronde nel cuore della notte. Oggi la farmacia è regolarmente aperta in quanto di turno. Nella notte, invece, a Rovato i ladri avrebbero tentato di entrare nella farmacia, ma senza riuscirci.

