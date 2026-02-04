Spaccata in un bar a Brescia: per il titolare danno da 15mila euro
Il furto in corso Martiri della Libertà: i malviventi hanno rotto la vetrata e rubato contanti e Gratta e vinci
- La spaccata in corso Martiri della Libertà a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Spaccata nel cuore della notte a Brescia, in corso Martiri della Libertà. Nel mirino di due ladri, entrati in azione incappucciati, è finito il bar-tabacchi Via della Seta. I due malviventi hanno spaccato la vetrata della porta d’ingresso e forzato la saracinesca.
Una volta dentro hanno rubato il fondo cassa, circa duemila euro in contanti, e preso Gratta e vinci per 8mila euro. Per il titolare, complessivamente, si tratta di un danno da oltre 15mila euro.
La spaccata in corso Martiri della Libertà
