Spaccata all’alba in via Crotte, rubate una decina di e-bike

Roberto Manieri
Il colpo alle 6 di stamattina. I ladri hanno usato un furgone ariete per sfondare la vetrina di Mingardi. Ingenti i danni al negozio. Indagini in corso
In negozio di biciclette preso di mira dai ladri - Foto tratta da Fb
I ladri hanno agito secondo un copione ben scritto e consolidato: prima si sono messi in traiettoria con il retro di un furgone contro la vetrina del negozio Mingardi, rivendita di biciclette di via Crotte. Poi, dopo una brusca accelerazione, hanno usato il mezzo – presumibilmente rubato – come ariete e, una volta sfondata la vetrina, si sono impossessati di oltre una decina di biciclette di pregio.

Le due ruote sono state letteralmente strappate dai vari supporti e dagli espositori del negozio. Si tratterebbe di una selezione di biciclette a pedalata assistita di alto livello e di ingente valore commerciale.

La particolarità è che il furto è avvenuto alle sei del mattino, un orario in cui, con la ripresa delle attività della giornata, si poteva ipotizzare un traffico già piuttosto sostenuto in questa parte della città.

L’allarme è scattato immediatamente, indirizzando sul posto le pattuglie delle volanti della Questura. Nell’arco di pochi minuti, caricata la refurtiva, i malviventi si erano già allontanati, dileguandosi con il bottino.

Ingenti i danni al negozio, con la vetrina sfondata, i vetri in frantumi e i locali messi a soqquadro. Le indagini sono in corso da parte degli uomini della Questura e alcuni elementi importanti e utili sarebbero già stati raccolti.

Argomenti
bicicletteMingardiponte CrotteBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario