Spaccano i vetri delle auto in via Sostegno per rubare: arrestati due uomini

Sono stati arrestati stanotte due uomini nella zona della stazione, sorpresi in flagranza dai carabinieri mentre spaccavano i vetri di due auto in via Sostegno per prendere gli oggetti all’interno.

Alla vista dei carabinieri i due - 36 anni e 31 anni - sono scappati ma sono stati rincorsi e intercettati.

Stamattina il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha sottoposto i due alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.