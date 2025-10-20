Sospette bombe nel lago, allertati gli artificieri a Sirmione

Forse sono ordigni, forse solo pigne. Ma per saperlo con certezza, a Sirmione servirà l’intervento degli artificieri. Sabato pomeriggio, nelle acque antistanti il parco San Vito, un canoista ha notato sul fondale – a circa mezzo metro di profondità – alcuni oggetti di forma insolita, che a prima vista ricordavano dei vecchi manufatti bellici.

L’uomo ha subito allertato la Guardia Costiera, che ha girato la segnalazione alla Prefettura di Brescia. Sono stati così attivati gli artificieri del Decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona, attesi nei prossimi giorni per un sopralluogo e le verifiche necessarie. Nel frattempo, l’area è stata delimitata in via precauzionale.

Il punto del ritrovamento si trova in una zona poco accessibile da terra, nascosta dalla vegetazione che costeggia la riva. Non è la prima volta che in quell’area si registrano segnalazioni di questo tipo: qualche anno fa, infatti, oggetti molto simili si erano poi rivelati innocui, appunto delle pigne. Stavolta, però, si procederà con tutti i controlli del caso.