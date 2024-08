Sorpreso con 17 dosi di cocaina in pieno giorno, arrestato spacciatore

È stato sorpreso mentre consegnava una dose di cocaina a Brescia: arrestato dagli agenti della Polizia locale un pusher di origini senegalesi noto alle forze dell'ordine per la sua attività di spaccio in centro e a San Polo.

È accaduto ieri in pieno giorno tra via Rose e via Villa Glori in città: è qui che l'uomo, classe 1976 irregolare sul territorio nazionale, è stato intercettato con addosso 17 dosi di cocaina. Nel suo appartamento, invece, gli agenti hanno trovato 100 grammi di sostanze da taglio, un bilancino e oltre 500 euro in contanti.

Il 48enne proprio l'anno scorso, sempre ad agosto, era finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti: in quel caso la Locale lo aveva beccato con 70 grammi di cocaina. Questa mattina, al termine del processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il carcere.