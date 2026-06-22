Sorelle scomparse: accusa di sequestro per la madre, il compagno e il nonno

Dopo due settimane sono state ritrovate e sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Sarah e Alisya, sono state ritrovate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina a casa di uno zio materno nel quartiere Rio Fresco.
Poche ore dopo, nella mattinata di oggi (22 giugno) è scattata l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso per la madre Valentina Dacunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco Dacunto.
Il ritrovamento
I carabinieri hanno trasferito le sorelle in una località protetta, dopo saranno affidate al sindaco di Formia che troverà una sistemazione. Erano in un'abitazione, secondo alcune fonti un appartamento Ater, di proprietà di uno zio materno, nel quartiere Rio Fresco - Scacciagalline. A disporre le perquisizioni in tutto il Lazio Sud, all'inizio della settimana, era stato il procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci.
Oggi a Sulmona in una conferenza stampa in procura verranno diffuse informazioni più precise su una storia che ha tenuto per giorni col fiato sospeso gli italiani e si è conclusa con un lieto fine, anche se ora dovranno essere accertate le responsabilità della scomparsa.