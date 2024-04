Sono iniziati i lavori di restauro della fontana di piazza Sant’Alessandro

Ieri sono iniziati i lavori di restauro della fontana monumentale di piazza Sant’Alessandro, in centro a Brescia. L’intervento consentirà di rimuovere depositi organici, calcarei e atmosferici dalle superfici di pietra e le incrostazioni interne alle quattro bocche in bronzo per l’erogazione dell’acqua.

In accordo con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, potrà essere applicato un ulteriore film protettivo sulla superficie della fontana per proteggerla dalle scritte imbrattanti e dal versamento accidentale di sostanze zuccherine dal momento che, nelle immediate vicinanze, sono presenti bar e ristoranti.

La fontana, sottoposta all’ultimo restauro nel 2010, fu realizzata nel 1787 dall’architetto Giovanni Donegani su commissione dei conti Vecenslao e Gherardo Martinengo Colleoni che la donarono alla Quadra di Sant’Alessandro.