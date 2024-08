Sono gli ultimi giorni per mangiare alla melonera di Leno

Fino a Ferragosto è aperta tutti i giorni, dalle 15 alle 24, la Melonera missionaria di Leno. È da oltre quarant’anni che il chiosco estivo, che si trova in località Campagnola, sulla strada fra Leno e la frazione di Castelletto, ogni sera offre ristoro, frescura e una buona cena ai suoi numerosi frequentatori.

Ma non è tutto: sedendosi ai suoi tavoli si fa beneficenza. L’intero incasso della stagione, infatti, viene destinato a finanziare le attività sostenute dalla Commissione parrocchiale missionaria lenese, soprattutto in Africa, dove sono in corso diversi progetti: ospedali, pozzi, scuole ed altro ancora.

I progetti sostenuti

Quest’anno il chiosco sosterrà differenti opere: le attività della missione in Ghana di padre Eugenio Petrogalli; i progetti in Benin delle Maestre Pie Venerini, comunità religiosa operante da anni nella comunità lenese; le attività in Angola con referente Marco Galli; lo studio di un seminarista africano; il sostegno alle attività locali della Caritas.

In programma anche incontri con i missionari lenesi e percorsi di formazione per i volontari, impegnati a trasmettere i valori del cristianesimo attraverso la loro azione. Il tutto grazie al prezioso aiuto dei volontari delle parrocchie dell’unità pastorale.

La festa dello spiedo

Per chiudere in bellezza la stagione sabato dalle 20.30 si terrà la grande festa dello spiedo, anche da asporto (informazioni al 327.6954721).