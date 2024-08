Sono 34 da gennaio le croci sulla strada nel Bresciano

Il bilancio di sangue, purtroppo continua a crescere. Con la morte di Daniele Turelli l’altra notte, è salito a 34 il numero delle vittime della strada nella nostra provincia.

I dati fino a luglio

I dati elaborati dalla Provincia e dall’associazione Condividere la Strada Onlus certificavano al 31 luglio 31 decessi in 30 diversi incidenti.

L’unico sinistro in cui le vittime erano state più di uno infatti è stato quello del 5 febbraio in A21 in cui avevano perso la vita i coniugi Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli di Pontevico.

Già tre le vittime in agosto

Il mese di agosto ha fatto registrare, in questa prima settimana, tre vittime. Sabato mattina, ad Anfo, ha perso la vita il 46enne bergamasco Afro Bertoncelli che stava percorrendo la 237 in moto ed è stato travolto, e sbalzato in un canale di scolo, da un’altra moto che ha investito la corsia opposta durante un sorpasso.

L'incidente ad Anfo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Nelle stesse ore il 56enne di Sarezzo Pierluigi Bettoni era finito contro un’auto mentre in bicicletta scendeva dal Maniva sulla provinciale trumplina a Collio. L’uomo, padre di tre figlie, è spirato il giorno dopo l’incidente e i suoi organi, come da sua espressa volontà sono stati donati. L’altra notte poi il tragico schianto a Marone e la morte del 20enne di Sale Marasino Daniele Turelli.

Gli incidenti del weekend

Dall’inizio dell’anno, complessivamente, sono state 15 le vittime di incidenti nei fine settimana. In dieci casi si trattava di motociclisti, in 14 di automobilisti e tre i ciclisti a cui aggiungere un camionista e cinque pedoni.