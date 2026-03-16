Soggiorno Amico ‘26: vacanze over 65 per prevenire l’isolamento

I soggiorni climatici dedicati alle persone sopra i 65 anni, organizzati dai Servizi Sociali del Comune di Brescia, sono ormai un appuntamento fisso e offrono la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza socializzante a tariffe contenute.

L’esperienza del soggiorno rappresenta, per molti anziani, un’opportunità preziosa per mantenersi attivi, stringere nuove amicizie e vivere momenti di condivisione, che spesso continuano anche dopo il rientro in città. Si tratta, a tutti gli effetti, di un vero e proprio investimento nel benessere individuale e nella salute dell’intera comunità. Per questo motivo il Comune rinnova ogni anno questo appuntamento: la vacanza non è solo un momento di svago ma uno strumento prezioso per prevenire l’isolamento, sostenere un buon equilibrio psico-fisico e promuovere uno stile di vita attivo e salutare.

Nel 2025 i soggiorni marini in Emilia Romagna hanno registrato 236 partecipanti (146 a giugno e 90 a settembre), il 70% dei quali di genere femminile. L’età prevalente si aggira tra i 75 e gli 84 anni (quasi il 50%) ma alla proposta di vacanza ha aderito anche un numero rilevante di ultra 85enni (oltre il 30% degli iscritti). Il periodo con il maggior numero di presenze è stato, ancora una volta, giugno con un indice di soddisfazione elevato.

Anche quest’anno i soggiorni saranno suddivisi in due periodi (giugno e settembre) e si terranno tutti in località della Riviera romagnola, meta che ha visto un alto gradimento dei partecipanti nelle scorse edizioni. A giugno le tariffe per una vacanza di due settimane saranno comprese tra i 735 e gli 825 euro. A settembre, invece, la quota potrà variare da 675 a 693 euro. La cifra comprende il servizio spiaggia con uso cabina, un lettino a persona e un ombrellone.

I servizi

La quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman, l’accompagnatore durante tutto il soggiorno e l’assistenza sanitaria al bisogno. Le strutture alberghiere individuate appartengono a categorie di almeno 3 stelle e la sistemazione sarà in camera doppia con bagno. La possibilità di soggiornare in camera singola sarà subordinata alla disponibilità e al pagamento di un supplemento.

Il servizio sarà di pensione completa, comprensiva di bevande, e saranno disponibili pasti per diabetici o per rispondere a particolari necessità (in caso, ad esempio, di intolleranze). Saranno inclusi momenti di animazione durante il soggiorno. Le strutture alberghiere sono attrezzate per garantire un accesso agevole alle persone con difficoltà motorie e le distanze dal mare sono al massimo di 300 metri.

Chi può iscriversi

Possono iscriversi le persone che hanno compiuto 65 anni. È prevista l’ammissione in deroga del coniuge o del convivente di età compresa tra i 60 e i 64 anni, comunque residente a Brescia. In caso di posti vacanti verranno accettate anche le iscrizioni di persone non residenti, soprattutto per favorire la partecipazione di amiche o amici. È richiesta l’autosufficienza e la capacità di gestirsi autonomamente, che va dichiarata dagli interessati senza bisogno del certificato medico.

Dove iscriversi

Ci si potrà iscrivere all’agenzia Brevivet di Brescia, in via Trieste 16, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 previa prenotazione telefonica al numero 030/2895311, interno 2, che potrà essere effettuata dal 18 marzo 2026 per i soggiorni di giugno e dal 10 giugno per i soggiorni di settembre.

Per i soggiorni di giugno le iscrizioni si potranno effettuare dal 23 marzo al 10 aprile 2026 mentre per i soggiorni di settembre dal 15 giugno al 3 luglio. Nel caso in cui l’iscrizione verrà effettuata da un’altra persona sarà richiesta una delega scritta.