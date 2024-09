Esce con il surf con il lago in burrasca: salvato 66enne a Desenzano

Esce sulla tavola a Desenzano con il lago in burrasca: il surfista, 66 anni, è stato tratto in salvo grazie alla chiamata di un passante che l’ha visto in difficoltà.

Il 66enne, di casa a Monzambano, rischiava di finire dritto contro gli scogli, ma la telefonata che un cittadino ha effettuato al comando della Polizia locale della città è stata provvidenziale: gli agenti, dalla riva, hanno individuato il punto esatto in cui il surfista si trovava e hanno allertato la Guardia costiera, che è intervenuta per trarlo in salvo.

Per soccorrere l’uomo, «portato all’asciutto» in piazza Cappelletti, sono interventi anche un’ambulanza di Garda Emergenza e i Vigili del fuoco. Per sua fortuna, dalla brutta avventura è uscito indenne.