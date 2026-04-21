Soccorso sulle piste Ponte di Legno-Tonale: il bilancio della Polizia

La Polizia di Stato ha chiuso la stagione invernale 2025-2026 del soccorso piste nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale, tra Brescia e Trento, con 77 interventi in più rispetto allo scorso anno.

Soccorso della Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it

Il Distaccamento sciatori, composto da 4 operatori specializzati della Scuola Alpina di Moena e dipendente dall’U.P.G.S.P. della Questura di Brescia, ha effettuato 446 soccorsi, 214 donne e 232 uomini, in prevalenza stranieri: il 60% polacchi e cechi, il resto inglesi, israeliani e italiani. Per le evacuazioni sono stati usati 28 volte l’eliambulanza, 231 volte le motoslitte della Polizia, e negli altri casi toboga-Akja, impianti o altri mezzi.

Le cause

Le cause: 387 incidenti accidentali, 41 per collisione tra persone, 12 su impianti di risalita e 6 per malore. Solo 2 infortunati erano privi di assicurazione obbligatoria. Il 56% degli interventi è avvenuto tra lunedì e venerdì, il 40% nel weekend. 194 persone sono state portate in struttura privata, 120 al pronto soccorso pubblico, 132 hanno rifiutato il trasporto.

Sul fronte controlli, gli agenti hanno identificato 1197 persone e fatto 72 sanzioni amministrative per mancanza di assicurazione, casco, kit di autosoccorso o comportamenti scorretti. Eseguiti anche sequestri di stupefacenti per uso personale con segnalazioni alle prefetture.

Fuoripista

Particolare attenzione al fuoripista, con multe a chi era sprovvisto del kit di autosoccorso, e ai maestri di sci stranieri: sanzionate anomalie per mancanza di titolo riconosciuto in Italia o permesso provinciale. Contestate inoltre tre ubriachezze moleste nei locali a fine giornata, con interventi di ordine pubblico.

Il 7% dei soccorsi ha richiesto il coordinamento con altri enti come il Soccorso Alpino per dinamiche gravi: tra i casi più importanti un uomo colto da ictus elitrasportato al Santa Chiara di Trento e una studentessa caduta fuori pista con paresi agli arti inferiori, portata agli Spedali Civili di Brescia. Nei soccorsi più delicati la Polizia coordina fase sanitaria, messa in sicurezza della pista, atterraggio dell’elisoccorso e ricostruzione dell’evento con atti trasmessi all’U.P.G.S.P.