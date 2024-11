Snug Dog, il centro per il benessere di cani e padroni

Compie un anno Snug Dog Center, il centro cinofilo che ha sede in via Rose di Sotto a Brescia. I quattro soci, Daniela Ambrosetti, Angelo Venturini, Francesca Sanzogni e Manuel Carandente si dividono le attività che gli ospiti a quattro zampe possono sfruttare ogni giorno: educazione, asilo diurno, piscina interna e toelettatura.

«Prima di ospitare un nuovo cane – racconta Ambrosetti – facciamo un periodo di inserimento, perché è importante capire se all’animale piace il luogo e il contatto con gli altri cani. Non facciamo addestramento, ma educazione con approccio cognitivo sistemico. Se un cane tira al guinzaglio non gli insegniamo a non farlo, ma cerchiamo di capire perché lo fa, che fastidio ha in quel momento. Teniamo in considerazione l’intera famiglia e il sistema ambiente in cui vive».

Educazione, quindi, ma anche tante attività ludiche e riabilitazione in piscina: «È aperta tutto l’anno perché riscaldata – spiega Sanzogni – facciamo agility dog, tuffi, ma anche potenziamento muscolare».

Oltre a questo è attiva una toilettatura, mentre per l’agility – sempre solo ludica e mai competitiva – i cani si spostano in un campo a Collebeato: «Siamo un centro riconosciuto da Ats – dice Venturini - , offriamo un servizio che di questi tempi è molto richiesto. Abbiamo anche collaborazioni con il Canile rifugio di Brescia quando serve cani che hanno necessità di essere visionati o di fare piscina li ospitiamo gratuitamente e anche con gli Spedali Civili per ospitare ragazzi con problematiche sociali».

Non solo il Centro è sede di alcuni corsi di formazione che la Regione Lombardia destina alle persone disoccupate: con la cooperativa il Solco si stanno svolgendo due corsi professionalizzanti per petsitter e tolettatori.