Smart Future Academy, oltre 6mila studenti al Brixia Forum

Oltre seimila studenti pronti ad ascoltare storie di impresa, sport e creatività per provare a rispondere alla domanda più difficile: «Cosa vuoi fare da grande?». Al Brixia Forum si è aperta ieri mattina l’edizione 2026 di Smart Future Academy, la manifestazione dedicata all’orientamento dei giovani che per due giorni trasforma il polo fieristico di via Caprera in un grande laboratorio di idee sul futuro.

Alla giornata inaugurale hanno partecipato tantissimi ragazzi delle scuole del territorio, protagonisti di un programma fatto di plenarie ispirazionali, incontri e workshop che mettono in dialogo scuola, imprese e istituzioni.

L'edizione 2026 di Smart Future Academy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'edizione 2026 di Smart Future Academy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'edizione 2026 di Smart Future Academy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'edizione 2026 di Smart Future Academy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'edizione 2026 di Smart Future Academy - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Apertura ufficiale

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sono stati l’assessora regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, il presidente di Pro Brixia e della Farco Roberto Zini, l’allenatore dell’Union Brescia Eugenio Corini e la presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti, che ha dato il via alla nuova edizione dell’iniziativa dedicata all’orientamento delle nuove generazioni.

«Per noi essere qui significa assumerci una responsabilità condivisa verso i nostri ragazzi – ha sottolineato Tironi –. L’obiettivo è dare a ogni studente la vera “cassetta degli attrezzi” per poter scegliere il proprio futuro con maggiore consapevolezza, accorciando le distanze che ancora esistono tra scuola e mondo del lavoro».

Iniziative come Smart Future Academy rappresentano un’occasione per accompagnare i giovani in un percorso di crescita e confronto, ascoltando le storie di chi ha raggiunto i propri obiettivi ma anche di chi ha dovuto affrontare ostacoli e ripartire.

Dal palco è arrivato anche l’invito a guardare al cambiamento con curiosità e coraggio. «Siamo in una stagione complessa per le imprese, ma anche straordinaria – ha spiegato Zini –. Stiamo vivendo un cambio d’epoca e i giovani possono esserne protagonisti. In alcune cose oggi i ragazzi ne sanno più delle generazioni precedenti, pensiamo alle nuove tecnologie o all’Intelligenza artificiale».

Eugenio Corini

Tra le testimonianze più attese della mattinata anche quella di Eugenio Corini, che ha raccontato ai ragazzi il valore della determinazione nello sport e nella vita. «L’idea e la visione sono importanti, ma la vera differenza la fa la capacità di restare dentro al problema e non mollare – ha detto il mister –. Servono disciplina e motivazione, la forza di reagire anche quando le cose non vanno come previsto».

Tra gli speaker della prima giornata anche la fotografa e artista visiva newyorkese Elizabeth Ann Kahane, l’imprenditore Sandro Musso, l’imprenditrice Valeria Ruggeri, Daniel Ciocca, fondatore di Iscuola, e Italo Folonari, amministratore delegato di Mercury e presidente di Aniasa.

Accanto agli incontri in plenaria gli studenti hanno potuto partecipare a oltre trenta workshop esperienziali con aziende, università ed enti di formazione del territorio.

Oggi

La manifestazione prosegue anche oggi al Brixia Forum con nuovi incontri e testimonianze: tra gli ospiti attesi l’imprenditore Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group e di Confindustria Lombardia, e Roberto Saccone, presidente della Camera di commercio di Brescia.