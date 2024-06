Slow Food, al castello di Padernello torna il Mercato della Terra

Oggi, dalle 9 alle 18, per salutare l’arrivo dell’estate, al castello di Padernello torna il Mercato della Terra Slow Food.

Il Mercato della Terra di Padernello è un progetto Slow Food che si basa sulla costruzione di alleanze sul territorio. L’alleanza riflette un concetto di rete tra enti, istituzioni, produttori e associazioni. I Mercati della Terra sono una rete internazionale di mercati riservati a piccoli agricoltori e produttori artigiani.

I prodotti venduti corrispondono a criteri qualitativi precisi, che riflettono i principi Slow Food del buono, pulito e giusto: tre semplici aggettivi che hanno l’obiettivo, non solo di valorizzare i prodotti, ma di salvaguardare le radici, la storia, la cultura alimentare di una comunità ed il paesaggio del territorio.

A Padernello si danno appuntamento i produttori provenienti dalla Bassa bresciana, dai territori confinanti e non, piccoli trasformatori, artigiani del cibo, presidi, prodotti dell’Arca del Gusto: questa rete amplia la gamma di cibi offerti ed arricchisce il mercato di identità culturali diverse.

Il Mercato della Terra di Padernello aderisce alla campagna internazionale «Food For Change - Coltiviamo insieme soluzioni al cambiamento climatico». Il cibo è causa, vittima e possibile soluzione del cambiamento climatico, ecco perché le nostre scelte alimentari hanno un impatto diretto sul futuro del pianeta.

La campagna vuole proporre soluzioni a partire dalle nostre azioni quotidiane, sostenendo progetti internazionali, per vivere il cibo come piacere e prendersi cura del nostro pianeta. A tal proposito, nel mercato si possono trovare: cibo di strada, laboratori del gusto, tavole della biodiversità, approfondimenti sulle produzioni e trasformazioni del cibo e progetti a favore di «10.000 Orti in Africa».

Info e prenotazioni: 030.9408766, info@castellodipadernello.it, www.castellodipadernello.it.