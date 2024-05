Situazione insostenibile, il parroco di Castegnato dopo tre anni: «Basta, me ne vado»

Nella lettera di un gruppo di fedeli la sintesi: «Un vero boicottaggio nei suoi confronti»

La chiesa parrocchiale di Castegnato - Foto © www.giornaledibrescia.it

Tre anni scarsi sono stati più che sufficienti per capire che non c’era futuro, l’idillio tra il parroco e la sua comunità di Castegnato non è mai sbocciato, di più: le fatiche iniziali, anziché sopirsi, sono diventate fratture insanabili. E così, nei giorni scorsi, don Duilio Lazzari ha messo la parola fine: «Basta, me ne vado», ha annunciato ufficialmente ai suoi fedeli. Che in parte gli sarebbero tutt’altro che fedeli, almeno stando alla lettera scritta da un gruppo di sostenitori del sacerdo