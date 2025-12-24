Swing, rock e cori avvolgono il centro di Sirmione per tutte le feste

Il centro storico di Sirmione si accende di atmosfere natalizie, musica dal vivo e iniziative che riempiono le vie del borgo di melodie e performance all’aria aperta. Le strade diventano un palcoscenico diffuso dove swing, rock’n’roll e cori festivi avvolgono residenti e visitatori.

La rassegna «Note di Natale» prosegue sabato 27 dicembre dalle 11 alle 16, con l’esibizione dei Boogie Airlines e il loro Rock’n’Roll anni ’50 in piazza Carducci: energia pura e vibrazioni rock’n’roll per proseguire le festività con uno spettacolo travolgente dedicato ai mitici anni Cinquanta. La stessa energia contagiosa del Concerto di Capodanno, in programma giovedì primo gennaio alle 14 e alle 17 in piazza Castello: la band «Ti Amo Peggy Sue» si esibirà in un concerto brillante e festoso, perfetto per iniziare il 2026 con ritmo e allegria.

La sera prima, il 31 dicembre, l’appuntamento è in piazza Mercato a Colombare, dove è in programma la tradizionale festa di Capodanno alla pista di pattinaggio sul ghiaccio (allestita nell’attigua piazza Montemurro fino a domenica 11 gennaio) dalle 19. La Vigilia di Natale, invece, il brindisi di mezzanotte è in piazza Carducci con gli auguri e il vin brulé offerto dall’associazione Residenti del Centro Storico.

Novità di quest’anno il mercato di Forte dei Marmi, che farà tappa a Colombare venerdì 26 dicembre dalle 8 alle 20, mentre sabato 27 alle 15 Babbo Natale arriverà in Lugana, con truccabimbi, cioccolata calda, vin brulè, frittelle e crêpes. Le feste si concluderanno con lo spiedo della Befana martedì 6 gennaio dalle 11.45 in piazza Rovizzi e con il Musical dell’Accademia Showbiz «La fabbrica di cioccolato» sabato 10 alle 17 al Palazzo dei Congressi.