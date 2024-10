Sirmione, 23enne si butta nel lago: salvata da tre persone

Una ragazza di 23 anni è stata tratta in salvo questo pomeriggio dalle acque del lago da un dipendente della Sirmione Servizi, Claudio Artioli.

La ricostruzione

La giovane attorno alle 18.30 si è rivolta alla guardiola che si trova poco distante dal ponte d’accesso al castello scaligero di Sirmione, in evidente stato di agitazione. Ha scambiato poche parole con il signor Artioli, per poi allontanarsi. Pochi minuti dopo è scattato l’allarme: alcuni passanti l’hanno notata in acqua. È stato allora che il dipendente della partecipata del Comune, senza pensarci due volte, si è gettato in acqua per cercare di recuperarla. In suo aiuto sono poi intervenuti un pescatore e il titolare di un ristorante del centro.

Il salvataggio

La ventitreenne è stata dunque tratta all’asciutto e poi affidata alle cure dei sanitari giunti con un’ambulanza della Croce Rossa, e poi trasferita all’ospedale di Desenzano per gli accertamenti del caso: le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto anche la polizia locale di Sirmione, via terra, e la Guardia Costiera dal lago.

Dall’assessore alla Sicurezza, nonché responsabile di Sirmione Servizi, Massimo Padovan, un ringraziamento «ad Artioli per la prontezza e la disponibilità, dimostrata anche in questa occasione».