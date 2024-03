Sin Caffaro, finalmente il bando è tratto: bonifica al via entro il 2024

Aggiudicata in modo definitivo la gara d’appalto. Inizia la rigenerazione della cittadella dei veleni

3 ' di lettura

Il Sito d'interesse nazionale Caffaro - © www.giornaledibrescia.it

«Finalmente la rigenerazione della Caffaro può partire». L’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la bonifica del Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro, firmata ieri mattina dal commissario straordinario Mauro Fasano, è stata salutata da un coro unanime, in Loggia e in Regione. Soddisfazione Di «grande soddisfazione» ha parlato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente del Pirellone che fin dal suo insediamento, ha seguito sempre molto da vicino una partita complessa che, circa un