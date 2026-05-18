Sicurezza, weekend di controlli straordinari sul lago d’Iseo

Il 16 e 17 maggio i Carabinieri della Compagnia di Chiari hanno svolto controlli straordinari lungo la sponda bresciana del lago d’Iseo, nei Comuni di Iseo, Paratico, Sale Marasino e Sulzano, per prevenire reati predatori e tutelare la sicurezza in un’area ad alta affluenza turistica.
Durante il servizio sono stati controllati 169 veicoli e identificate 204 persone, con particolare attenzione a 76 soggetti sottoposti a misure restrittive. Ispezionati anche 9 esercizi pubblici per verificare licenze e norme di pubblica sicurezza. Sul fronte stradale sono state elevate 6 contravvenzioni per un totale di 942 euro.
I Carabinieri hanno spiegato che controlli simili proseguiranno regolarmente per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti della zona lacustre.